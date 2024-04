Duas mulheres assumem as secretarias de Planejamento e Promocão Social

A ex-secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, entrou na Secretaria em 2017 de Alegrete. Ela retornou em 2020 e deixou o cargo para concorrer a Vereadora e no seu lugar assumiu Jaqueline Ramos que coordenava o Centro de Convivência de Vínculos da Promoção Social.

A ex Secretaria Iara Caferati conta que encerra um ciclo de 7 anos e 3 meses como Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, pronta para novos desafios, mas sempre mantendo a humildade e seu foco no trabalho social, área pela qual diz ser apaixonada. Ao sair para concorrer como pré candidata a vereadora, ela expressa sua gratidão a todos os servidores da Secretaria pelo convívio, parceria, ensinamentos e dedicação ao longo desses anos.

Em seu lugar assumiu Jaqueline Ramos que iniciou sua trajetória na Ação Social em 1996, no Cebem Agrícola, que depois passou a chamar CRICA- Centro de Referência da Criança e do Adolescente. Em 2013 passou ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como coordenadora do serviço. E agora em abril assume como Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social pasta reposnavle pelso serviçso ods CRAS – CREAS, CAD único Defesa Civil e apoio a toda Secretarias em caso de necessidades.

No lugar do atual Vice-prefeito e ex Secretário de Planejamento, Jesse Trindade dos Santos, que também se afastou, só do cargo de Secretário, para ser pré candidato a Prefeito pelo MDB, assumiu a Engenheira Civil, Érica de Vargas. Ela entrou como estagiária em 2018 no setor de engenharia e arquitetura. Em 2019 a contrataram como diretora de engenharia e arquitetura. No ano passado, atuou como diretora de projetos e captação da pasta onde ficou por seis meses. E agora em abril de 2024, Érica Gonçalves de Vargas assume como Secretária de Planejamento de Alegrete. Formada em Engenharia Civil a jovem é de São Francisco de Assis.