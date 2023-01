Empossada nova diretoria do Sindicato Rural de Alegrete

Em uma cerimônia muito prestigiada ocorreu no parque Dr. Lauro Dornelles, dia 4, a posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Alegrete, tendo como presidente da entidade o produtor Luiz Plastina Gomes e todos os demais integrantes da nova gestão.

Com a presença de produtores rurais e autoridades do município, o evento aconteceu no parque Dr. Lauro Dornelles e tomaram posse os 20 membros para o triênio 2023-2025.

O presidente Luiz Plastina Gomes, reconduzido ao cargo reiteerou a importância do Sindical Rural, onde no município cumpre a função de defender os interesses dos produtores, assim como em nível estadual e nacional. Antes da posse ele disse que “quando os produtores rurais se unem criam uma entidade com o porte do Sindicato Rural, nesse momento eles passam a ter uma voz que os representa junta as entidades e o poder público”.

Dos sete principais membros da diretoria quatro são mulheres. Ana Lucia Jorgens Addor, que integra a diretoria, disse que as produtoras estão muito atuantes e fazendo um ótimo trabalho no Sindicato, no setor responsável por grande parte da economia de Alegrete, salienta.

Confira a nominata da diretoria que tomou posse.

DIRETORIA

Efetivos:

Presidente: Luiz Plastina Gomes

1º. Vice : Antônio Augusto Bicca Pereira

2º. Vice : Martha Santos Louzada

1º. Secretário Henrique Dornelles Fernandes

2º. Secretário: Ana Lucia Jorgens Addor

1º. Tes : Rossandra de Sales Alves Prates

2º. Tes.: Ilda Maria Fernandes Monteiro

Suplentes:

– Bolívar Ferreira Souza Filho

– Henrique Rodrigues Farret

– Luciana Picolli Machado

– Luiz Joaquim Escarrone Rodrigues

– Mauro Henrique de Almeida Vargas

– Otávio Augusto Escarrone Correia

– Rejane Terezinha Escarrone Corrêa

CONSELHO FISCAL

Efetivos:

– Ivens Cristian da Silva Vargas

– Marco Aurélio Puente de Souza

– Ulisses Elmar Dornelles Machado

Suplentes:

– Claudia Masson Campos

– Ricado Maciel Weinmann–

Zilá Leite

DELEGADO REPRESENTANTE

– Luiz Plastina Gomes

Suplentes:

– Rejane Terezinha Escarrone Corrêa

– Luciana Picolli Machado