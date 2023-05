Rotativo: três primeiros meses do ano registram uma menor arrecadação

O faturamento do rotativo teve uma redução neste primeiro trimestre de 2023, comparado ao mesmo período de 2022, e também em relação ao último trimestre do ano passado.

No entanto, o Fundo Municipal de Trânsito segue vitaminado pelo faturamento do sistema de estacionamento rotativo em Alegrete. Operado pela empresa BR Parking, os valores ajudam nas despesas com pinturas, repinturas de vias, manutenção de faixas de segurança, faixas amarelas, compra de tachões, placas de sinalização e outras demandas que envolvam a sinalização do trânsito em Alegrete.

Conforme o secretário de segurança, mobilidade e cidadania do município Daniel Rosso, que responde pelo órgão, existe um contrato vigente que estipula um percentual a ser repassado ao município, que destina o valor direto ao Fundo Municipal.

Ao certo, que no último ano de contrato o faturamento da BR Parking segue em alta. Nos três primeiros meses desse ano contabilizou o montante de R$ 184.268,35 em comercialização de tickets. Logo o repasse ao município foi de R$ 30.979,77 somado janeiro, fevereiro e março. Num comparativo com o mesmo período em 2022, a empresa teve uma redução. No primeiro trimestre de 2022, arrecadou R$ 205.542,50. Em contrapartida o Fundo Municipal cresceu em arrecadação. Em 2022, entre janeiro, fevereiro e março havia recebido R$ 29.501,45 de repasse da BR Parking.

Com 930 vagas atualmente, implantadas nas principais ruas centrais da cidade, o movimento é intenso. A cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Juntos esses valores tem superado facilmente mais de 55 mil ao mês para empresa que opera o serviço em Alegrete.

Em janeiro, em 31 dias de serviço a área azul contabilizou R$ 57.438,50. No dia 30, o faturamento foi de R$ 2.899,50 o que totalizou um repasse de R$ 9.656,75 ao município. Já fevereiro, com 28 dias de operação foram comercializados R$ 55.868,00 em tickets, resultando numa transferência de R$ 9.392,71 para a prefeitura. Somente no dia 27, houve a venda de R$ 3.058,00 pelos agentes do rotativo.

Fechando o trimestre, o mês de março foi o maior em arrecadação, totalizou R$ 70.961,85 com a maior arrecadação registrada no dia 2, quando foi vendido um montante de R$ 2.947,00 em tickets. O repasse no mês de março foi de R$ 11.930,31 ao Fundo Municipal de Trânsito.