Estudos adicionais para recuperar aprendizagens iniciam hoje na Rede Estadual

As aulas de estudos adicionais para alunos que não conseguiram a aproveitamento, no período letivo do ano de 2022, iniciam neste dia 8 e vão até o dia 17 de fevereiro.

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc), diz a cordenadora regional de educação, Sara Cardoso, da 10ª CRE está pronta para ajudar os alunos nestes estudos de recuperação, entre os dias 8 e 17 de fevereiro.

A iniciativa objetiva garantir aos estudantes uma nova oportunidade para que recuperem as aprendizagens que necessitam para o próximo ano letivo, possibilitando a sua aprovação, caso alcancem os índices necessários. A ação será realizada com os alunos que apresentaram resultado inferior à média anual ou com frequência menor que 75% no ano de 2022.

Durante o mês de dezembro, os estudantes que não foram aprovados receberam seu Plano de Estudos de Recuperação personalizado, com a indicação das aprendizagens que precisam ser recuperadas para a continuidade da vida escolar e avanço de ano/série.

Estudos de Recuperação

A Secretaria da Educação (Seduc) realiza os Estudos de Recuperação entre 8 e 17 de fevereiro. A medida visa mitigar os impactos da pandemia na educação, diante do período sem aulas presenciais nas escolas.

A mobilização na rede estadual começou nos dias 19 e 20 de janeiro, com a realização de encontros presenciais envolvendo a Seduc e as 30 Coordenadorias Regionais de Educação, em Porto Alegre, para a elaboração de estratégias e ações a serem executadas durante o período.