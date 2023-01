Regido por Oxalá, saiba as previsões dos Orixás para 2023

O ano de 2022 foi marcado por momentos delicados como as graves consequências da pandemia, a guerra entre Rússia e Ucrânia e uma das eleições mais conturbadas da história do país.

Foi um ano de muitas incertezas, porém, por meio dos búzios, o PAT traz aos leitores as previsões para o ano de 2023. Será que um ano melhor para os brasileiros?

Ilê Santa Bárbara – Templo Jane da Padilha – Mãe Jane d’Oyá, Sacerdotisa de Religião de Matriz Africana, Umbanda e Quimbanda, com o Templo religioso situado na Rua Pedro de Souza Bisch, 587, Bairro Boa Vista é quem realizou as previsões dos Orixás para o ano de 2023.

A Mãe Jane d’Oyá possui seu templo há 35 anos, onde realiza suas atividades espirituais.

Veja o que podemos esperar para este novo ano:



PAT) Qual será a marca de 2023?



A marca do ano de 2023 será a espiritualidade e união.



PAT) Qual o orixá irá reger o novo ano?



Orixá regente do novo ano será Oxalá.

Oxalá é o Pai de todos. Muito sábio e benevolente com os filhos. Ele os leva pelos caminhos da vitória.

É o Orixá regente do Trono da Fé, ou seja, está associado a todos os assuntos que envolvam a Esperança e a Confiança em Deus. Esse Orixá orienta quem o busca com a força de batalha para alcançar seus objetivos de vida. Oxalá é símbolo da pureza e da paz. Representa, no sincretismo religioso, a figura de Jesus Cristo.



É considerado e cultuado como o maior e mais respeitado de todos os Orixás do Panteão Africano. Simboliza a paz, é o Pai maior nas nossas nações de Matriz Africana. É calmo, sereno, pacificador, é o Criador, portanto respeitado por todos! A Oxalá pertence os olhos que veem tudo!

Saudação: Epaô Babá

Dia da Semana: Domingo

Número: 08 e seus múltiplos

Cor: Branco

Metal: Prata



PAT) Que virtude pode contribuir para as pessoas viverem melhor?



Para que as pessoas vivam melhor é necessário permanecer com vontade própria e não a vontade de terceiros.



PAT) Qual o perfil de quem pode ser bem sucedido no novo ano?



Pessoas ambiciosas e perseverantes.



PAT) Como será 2023 para os alegretenses?



Será um ano de prosperidade, tudo que não conquistou no ano de 2022, conquistará em 2023.



PAT) Alguma surpresa na economia do Município? Produção agrícola? Alegrete vai continuar neste crescimento ? Trigo, soja e arroz?



A economia do município será marcada por mudanças positivas para os setores de produção, principalmente para o agronegócio. Importações e exportações de produtos terão grande destaque, no ano de 2023.



PAT) Teremos estiagem e enchentes em Alegrete?



Haverá adversidades e intempéries. Contudo nada prejudicial ao nosso Alegrete, já que a Padroeira está protegendo o município.



PAT) O que a torcida colorada pode esperar do Internacional. A equipe poderá finalmente comemorar algum título?



O Internacional passará por conflitos e dificuldades, porém precisará de mudanças para conquistar os títulos desejados, o qual poderá ter resultado positivo.



PAT) Como será o retorno do Grêmio a elite do futebol brasileiro? Alguma chance de título em outras competições?



As dificuldades estarão presentes, no entanto, a motivação do time fará a diferença e trará resultados positivos.



PAT) Como será 2023 para os brasileiros?



O ano de 2023 será marcado por conquistas, revelações e muita fé.



PAT) Como o governo vai conduzir os destinos do Brasil?



O governo irá conduzir da melhor forma, trabalhará para melhoria do país. Fará alianças com outras nações, assim conquistando o apoio dos governantes e honrarias que agregarão a evolução e crescimento do Brasil.



PAT) O planeta corre algum risco em relação a nova pandemia? A pandemia do Coronavírus pode surpreender com novas variantes?



O risco do Planeta ainda é o Coronavírus, a pandemia não cessará! Aparecerão novas variantes, mas os grandes laboratórios estão prontos para combaterem e controlarem o vírus, através de novas vacinas e novas medicações.



PAT) E no amor quais as recomendações?



No amor, as pessoas precisarão de muita flexibilidade e serem menos dominadoras. Assim sendo, obterão êxito na relação amorosa.



PAT) Economia, no Brasil, como será?



Será produtiva e de crescimento, será um ano próspero para Economia.

Mãe Jane d’Oyá deseja a todos um Feliz e abençoado Ano Novo!

Que o Grande Pai Oxalá esteja derramando suas bençãos de saúde, paz, amor, fé e harmonia a todos!

Epaô Babá! Axé!