Fé e devoção: ordenação de diáconos permanentes marca o feriado da padroeira em Alegrete

O Bispo Diocesano Dom José Mário Scalon Angonese presidiu uma missa solene, durante a qual impôs as mãos e ordenou como Diáconos Permanentes os candidatos Diego de Macedo Caminha e Edson Luis Machado Bianchi.

A celebração contou com a participação do prefeito Márcio Amaral, presbíteros, diáconos, seminaristas, padres e familiares dos ordenados, criando um ambiente de união e reflexão. No início da missa, o Bispo Diocesano destacou a alegria do momento e ressaltou a unidade em oração, enfatizando a entrega a Deus da vida dos novos diáconos, que, a partir desse momento, se tornam servidores dedicados ao evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, a tradicional procissão não ocorreu.

A missa especial foi realizada às 9h na Igreja Matriz, com a presença ilustre do Bispo Dom José Mário.

O ponto culminante das festividades se deu ao meio-dia, no CTG Farroupilha, onde os presentes desfrutaram de um churrasco de confraternização. Em suas palavras, Diego de Macedo Caminha expressou uma convicção clara: “Só uma coisa importa, vivei à altura do evangelho de Cristo” (Fl 1,27). Por sua vez, Edson Luis Machado Bianchi afirmou: “Senhor, te seguirei para onde quer que vás” (cf L.c 9,57).

A ordenação de diáconos permanentes foi acompanhada por uma breve explicação sobre o papel desse clero na Igreja. Um diácono permanente, seja ele homem casado ou celibatário, recebe o sacramento da Ordem do Diaconato, que o configura a Cristo Servo. Sua missão específica é de serviço à Igreja e ao povo de Deus. Embora possa e deva exercer uma profissão civil, ele é chamado a harmonizar essa dimensão com sua vocação diaconal.

Dentre as múltiplas funções que um diácono permanente pode desempenhar, destacam-se atividades litúrgicas, pastorais e caritativas. Isso inclui a proclamação do Evangelho, a pregação, a celebração de batismos, assistência a matrimônios, distribuição da Eucaristia, bênção de casas, visitas a enfermos, entre outras responsabilidades, sempre realizadas em conformidade com as orientações do bispo diocesano e do padre da Paróquia onde exercem seu ministério diaconal.