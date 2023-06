Fernanda Melchionna em Alegrete: “política é feita todo ano, não somente em época de campanha eleitoral”

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL), esteve visitando sua terra natal. Ela chegou em Alegrete no sábado (17), para o encerramento da Semana de arte e cultura, promovida pela UNIPAMPA com emenda de R$ 300 mil reais empenhada pelo mandato da deputada alegretense.

A ideia surgiu há dois anos através de uma reunião com o coletivo Multicultural. Foram contemplados por meio de editais públicos mais de 61 projetos fomentando talentos da região de todas as vertentes artísticas com oficinas, apresentações e exposições, em escolas e praças, durante uma semana na cidade.

A deputada também visitou o painel na sede da Sociedade Primeiro de Maio e da União Operária, a pintura do mural está sendo realizada por Bolivar e Tarcos também com a emenda do projeto.

Para Fernanda, “a realização da semana de arte e cultura é a comprovação que é possível e necessário ter políticas públicas que valorizem os talentos da região e que aproximem o povo da cultura. Estou muito orgulhosa de ter viabilizado esse projeto, pois o PSOL aposta na cultura. Queria também destacar a importância do coletivo no apoio à arte e parabenizar a UNIPAMPA pelo empenho no evento.”

Aproveitando a vinda, a deputada visitou a Santa Casa de Alegrete para visitar as melhorias realizadas através das emendas de 1 milhão de reais. Parte dos recursos foram utilizados para a criação de uma UTI neonatal intermediária, na usina de oxigênio (que possibilita a autossuficiência da santa casa na produção de oxigênio, o que na prática gera uma economia de mais de 80 mil reais por mês) e nas obras da futura casa de passagem disponíveis para mães e familiares de pacientes da UTI neonatal, para que possam ficar perto de seus filhos.

Visitou ainda o estádio Farroupilha junto com o vereador Moisés e com a secretaria geral do PSOL Alegrete, Cristina Gonçalves, para ver as melhorias nos vestiários de atletas e juízes proveniente de uma emenda parlamentar de 250 mil reais. A previsão de término da obra é em novembro para que todas as melhorias estejam feitas até o Efipan.

À noite, a deputada participou de um encontro promovido na Câmara elo PSOL com o debate sobre o pedido de cassação de seis deputadas, entre elas Fernanda, sobre o machismo diante daqueles que lutam contra os ataques ao meio ambiente. O evento ainda contou com a presidente do PT municipal Preta Mulazani e Ingrid Urbaneto do coletivo Amoras.

“É sempre revigorante voltar a Alegrete, encontrar amigos e apoiadores e sobretudo mostrar que política é feita todo ano, não somente em época de campanha eleitoral. Saber que meu mandato como deputada federal pode ajudar o povo alegretense é muito satisfatório. Sabemos a importância que foi derrotar Bolsonaro nas urnas mas precisamos continuar lutando para derrotar o bolsonarismo nas ruas e garantir mais direitos para o povo.” Concluiu a deputada após a agenda.

Fotos: Muna El Kadri