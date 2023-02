Fluminense vence Boa Parada e está na semifinal da Copa RS de Futebol Amador

O representante alegretense na categoria veteranos da Copa RS de Futebol Amador está entre os quatro melhores do Estado.

O Fluminense jogou na cidade de Agudo no último domingo (5), contra o representante de Cruz Alta, o Boa Parada e venceu por 2 a 1, com gols de Bortolás e Chuck.

Os confrontos da categoria veterano (atletas acima de 40 anos) da Copa RS de Futebol Amador, foram disputados nos municípios de Cachoeirinha e Agudo.

Em Agudo, Farroupilha e Miraguai abriram a rodada no Estádio do Clube Atlético Avenida. O time de veteranos de Tenente Portela levou a melhor sobre o Farroupilha de Dom Pedrito, por 3 a 1, e carimbou presença entre os quatro semifinalistas.

No jogo de fundo, o tricolor alegretense entrou em campo apoiado por sua pequena mas barulhenta torcida. O Boa Parada de Cruz Alta fez um jogo de certa forma equilibrado contra o Fluminense. Uma partida bem jogada, disputada, mas de raras finalizações.

O Flu teve mais posse de bola e num esquema 4-4-2, o treinador Vagner Moreira conseguiu controlar as ações do jogo. Aos 40 minutos, numa cobrança de escanteio, Bortolás abriu o marcador para o representante de Alegrete.

Não demorou muito, os cruzaltenses empataram, também numa cobrança de escanteio. Restava um minuto para o fim da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu controlando o jogo. Com uma defesa sólida e bem postado no meio de campo não oferecia chances para o adversário. Com outra postura tática, o tricolor alegretense impôs um 3-5-2 e foi premiado. O craque Chuck, argentino colocou o Fluminense na frente, 2 a 1.

Daí em diante, o jogo perdeu um pouco o brilho, muita marcação e poucas chances de gol. Tanto Fluminense com o Boa Parada se limitaram a marcação e pouca se atreveram a atacar. Atrás no placar o time de Cruz Alta não conseguia atacar efetivamente.

O tricolor tocava a bola e gastava o tempo. Final, 2 a 1, e festa alegretense em Agudo. Os veteranos do Fluminense estão entre os quatro melhores do RS.

Em Cachoeirinha, no Estádio Cruzeiro foram realizados mais dois jogos. O Caponense de Capão da Canoa fez 2 a 0 no Garibaldi. Já o O. Verde/Santo Alfredo de Porto Alegre passou pelo Peñarol de Guaíba, por 1 a 0.

Agora Fluminense (Alegrete), Miraguai (Tenente Portela), Caponense (Capão da Canoa) e O. Verde/Santo Alfredo (Porto Alegre), aguardam sorteio no meio da semana na sede da secretaria de esportes, que irá definir os confrontos de semifinal da Copa RS na categoria veteranos.

O Fluminense saiu jogando com Fabiano Mazzini; Bortolás; Burro; Fumaça e Mombaque; Mano; Caçulinha; Negro Argentino; Peludo; Elison e Chuck.

Na etapa final entraram: Cléo, Joãozinho, Marciano, Loivo, César, Cunha, Camelo e Leandro Fagundes.

Fotos: reprodução