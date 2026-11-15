Gasolina em Alegrete custa R$ 6,59, R$ 0,36 acima da média do RS

A gasolina comum custa, em média, R$ 6,59 por litro em Alegrete, R$ 0,36 acima da média do Rio Grande do Sul (R$ 6,23). O botijão de gás de 13 kg ficou em R$ 117,86, perto da média gaúcha (R$ 118,33). Os números são do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, o mais recente divulgado, referente à semana de 8 a 14 de novembro.

Em Alegrete, a agência coletou os preços nos dias 11 e 12 de novembro, em quatro postos de gasolina e sete revendas de gás.

Alegrete e a média do Estado

Produto Média em Alegrete Faixa em Alegrete Média no RS Gasolina comum (litro) R$ 6,59 R$ 6,49 a R$ 6,89 R$ 6,23 Gasolina aditivada (litro) R$ 6,78 R$ 6,65 a R$ 6,99 R$ 6,44 Diesel S500 (litro) R$ 7,09 R$ 6,99 a R$ 7,29 R$ 7,02 Diesel S10 (litro)* R$ 7,34 R$ 7,34 R$ 7,14 Etanol (litro)* R$ 5,14 R$ 5,14 R$ 4,78 Gás de cozinha (botijão de 13 kg) R$ 117,86 R$ 115 a R$ 125 R$ 118,33 *Só um posto de Alegrete informou o preço do diesel S10 e do etanol, então o valor local é referência, não retrato da cidade. Fonte: ANP, semana de 08 a 14/11/2026.

Gasolina: três postos a R$ 6,49, um a R$ 6,89

Três dos quatro postos pesquisados cobravam R$ 6,49 pela gasolina comum: dois na Cidade Alta, na avenida Assis Brasil, e um no Ibirapuitã, na avenida Ibicuí. O quarto, no Centro, na rua Venâncio Aires, cobrava R$ 6,89. A diferença de R$ 0,40 por litro equivale a R$ 20 num tanque de 50 litros.

A média local ficou praticamente estável nas últimas semanas: R$ 6,59 na semana de 25 a 31/10, R$ 6,62 na de 1º a 7/11 e R$ 6,59 agora. A pesquisa do Procon divulgada no início do mês, que mostrou média de R$ 6,67 para a gasolina comum, usa outra metodologia e outros postos, por isso os valores não coincidem.

Diesel, etanol e aditivada

A gasolina aditivada tem média de R$ 6,78 em Alegrete, R$ 0,34 acima da gaúcha. No diesel S500, dois postos cobravam R$ 6,99 e um R$ 7,29, o que dá média de R$ 7,09, R$ 0,07 acima da do Estado. O diesel S10 (R$ 7,34) e o etanol (R$ 5,14) tiveram só um posto informando preço na semana. Para o diesel, o Imposto do Pecado pode elevar a tributação de modelos a diesel, tema que o portal já detalhou.

Botijão: de R$ 115 a R$ 125

Entre as sete revendas de gás pesquisadas, quatro cobravam R$ 115 (duas no Centro e duas no Vera Cruz), duas cobravam R$ 120 (Liberdade e Ibirapuitã) e uma, R$ 125 (Ibirapuitã). Do mais barato ao mais caro, a diferença é de R$ 10, ou 8,7%. No RS, a ANP pesquisou 270 revendas.

Atenção ao comparar semanas: a média do botijão foi de R$ 112,43 (sete revendas) na semana de 25 a 31/10, R$ 120,00 (quatro revendas) na de 1º a 7/11 e R$ 117,86 agora. Como a ANP muda os estabelecimentos pesquisados de uma semana para outra, parte dessa oscilação vem da troca da amostra, não de reajuste. A pesquisa do Procon sobre o gás de cozinha, que apontou média de R$ 119,14 em Alegrete, também é um bom termo de comparação. Veja o que a ANP mostrou em outubro: botijão sobe R$ 2,79 e gasolina vai a R$ 6,67.

Como ler os números

A ANP pesquisa poucos estabelecimentos por município, e a lista muda a cada semana. Por isso a média de Alegrete serve como referência do nível de preços, não como garantia do que cada posto cobra hoje. A ANP divulga o levantamento semanalmente, normalmente na sexta-feira, e os dados completos por posto ficam disponíveis na página oficial do levantamento.