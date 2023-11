GNI foi competitivo no Enart e grupo volta otimista e com grandes perspectivas

O Grupo Nativista Ibirapuitã encerrou sua participação no Enart 2023 com êxito, alcançando a 12ª colocação na competição. Esta conquista representa um marco significativo para o grupo, que retornou ao seleto grupo da Força A e viu, neste ano, um processo de renovação em seu elenco.

Com um time jovem e promissor, a Invernada Adulta demonstrou habilidade e dedicação no palco do Enart, conquistando não apenas uma posição , mas também prometendo um crescimento notável para as próximas edições. A celebração do 12º lugar reflete o comprometimento e a paixão do grupo pela preservação e promoção da cultura nativista.

O elenco expressou sua gratidão a todos que os acompanharam ao longo dessa jornada, incluindo pais, amigos, namorados(as) e apoiadores. O auxílio constante dessas pessoas foi fundamental para o sucesso alcançado no Enart 2023 – citou o coordenador Adriani Blaskesi.

O Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), que aconteceu de 24 a 26 de novembro em Santa Cruz do Sul, é uma competição anual que reúne grupos de todo o Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros. O evento visa preservar e celebrar as tradições gaúchas, promovendo a cultura nativista por meio de apresentações artísticas que abrangem danças, músicas e manifestações culturais.