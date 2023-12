Governo define calendário do PIS 2024, confira as datas

O pagamento desse benefício, que pode chegar a um salário mínimo, começa a ser liberado no dia 15 de fevereiro.

Se você é trabalhador privado ou público e quer saber mais sobre o PIS/PASEP 2024, continue lendo. Te contaremos quem tem direito, o valor a ser recebido, quando será liberado e como consultar pela internet.

Para ter direito ao abono salarial do PIS/PASEP 2024, é preciso ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2021 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, os dados do trabalhador precisam estar atualizados e corretamente informados no eSocial e na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

A partir do dia 5 de fevereiro de 2024, aqueles que têm direito ao recebimento do abono salarial já podem sacar o valor. Porém, é importante se atentar ao calendário do PIS/PASEP, pois as datas variam conforme o mês de nascimento do trabalhador.

O valor do abono salarial PIS/PASEP é calculado com base nos meses trabalhados em 2022. Para cada mês trabalhado, o abono é de R$ 108,50, podendo totalizar até R$ 1.412 para quem trabalhou o ano inteiro.

Resumindo, o PIS/PASEP 2024 é uma ajuda considerável para muitos trabalhadores que atendem aos critérios do programa. Este importante benefício anual, que será pago a partir de fevereiro, pode representar um importante respiro financeiro para muitos, principalmente em tempos de instabilidade econômica. Portanto, informe-se direito e não deixe de receber o que é seu por direito.