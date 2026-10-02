Guarda Municipal flagra duas mulheres dirigindo sob influência de álcool em Alegrete

A Guarda Municipal registrou, nesta semana, duas ocorrências de embriaguez ao volante em Alegrete. Nos dois casos, as condutoras eram mulheres e foram flagradas dirigindo sob suspeita de influência de álcool.

A primeira ocorrência foi registrada durante o atendimento a um sinistro de trânsito na Rua Brigadeiro Olivério. Conforme as informações da Guarda Municipal, o acidente envolveu dois veículos, que tiveram danos.

Durante o atendimento, os agentes constataram que a condutora de um dos automóveis apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ela se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Diante dos sinais observados, os agentes confeccionaram o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. A condutora foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, apresentada na Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Segunda ocorrência terminou em prisão em flagrante

Em outra ação realizada nesta semana, a Guarda Municipal abordou uma condutora que estaria dirigindo sob influência de álcool.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde, conforme o registro, a delegada determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Também foi arbitrada fiança. Os dois casos foram encaminhados para as autoridades competentes, que deverão adotar as medidas previstas na legislação.

As ocorrências reforçam a importância da fiscalização e dos cuidados no trânsito, especialmente diante dos riscos associados à combinação entre álcool e direção.

Fotos e Fonte: SSPMC