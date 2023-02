Hemocentro chama doadores para participar do “Bloco dos que Salvam Vidas” 

Com ações de mídia digital como cards e vídeo para mobilizar e alertar os foliões, o objetivo é manter o ritmo de doações e os estoques em dia.

“Por estarmos próximos ao feriadão de carnaval pode haver um aumento de demanda nos serviços de urgências e emergências, reforçamos a importância dos estoques”, explica a coordenadora de Captação do Hemocentro, Gesiane Almansa. De acordo com dados do Ministério da Saúde, ocorre uma queda de até 20% no número de doações nessa época.

O Hemocentro alerta para a necessidade de captação de todos os tipos. “O sangue não tem substituto. Com o ato solidário e altruísta de um só doador podemos salvar quatro vidas, ajudando as pessoas em seus tratamentos de saúde”, completa Gesiane.

Além do feriadão de carnaval (de 18 a 21 de fevereiro), a reposição de estoques de sangue em toda a rede pública de hemocentros do Rio Grande do Sul (Hemorrede) é sempre necessária. Integram a Hemorrede do Estado instituições nos municípios de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Rosa, Cruz Alta, Caxias do Sul, Alegrete, Santa Maria, Pelotas e Tramandaí, além de pontos de coleta em Bagé, Frederico Westphalen e Sapucaia do Sul. “Esperamos sensibilizar a população quanto à necessidade de mantermos sempre os estoques de sangue altos e aumentar a adesão nos hemocentros”, explica Gesiane.

A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou em outras situações clínicas.

Em Alegrete, o Hemocentro Regional vai atender na quinta-feira e sexta-feira (17), em horário das 7h às 13h.

Prédio do Hemocentro vestá localizado na Sampaio, ao lado da Santa Casa de Caridade.

O que é preciso para doar

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

• Pesar no mínimo 50 kg (com desconto de vestimentas);

• O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

• Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

• Ter dormido pelo menos seis horas antes da doação;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

• Não fumar pelo menos duas horas antes da doação;

• Apresentar documento oficial de identidade com foto.

Quais são os impedimentos temporários

• Gripe ou febre;

• Gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses;

• Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana;

• Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses;

• Exposição à situação de risco para a aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas);

• Herpes labial. Outros critérios que impedem a doação serão verificados por ocasião da entrevista de triagem.