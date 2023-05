Mesmo como toda chuva dos últimos dias, há localidade ainda com desabastecimento d’agua no interior

A semana que passou teve tempo instável e aumento do frio. A chuva elevou a intensidade, na sexta-feira (5), na região central e bairros adjacentes da cidade, a previsão do tempo sinaliza chuva todo final de semana. O PAT entrou em contato com o coordenador da Defesa Civil (DC) em Alegrete, Renato Grande, que falou que as maiores chuvas ocorrerão em outubro, devido ao fenômeno El Niñoe, que as precipitações da semana não supriram a quantidade de chuva que ainda é necessária para a região. Prova disso é que, ainda ontem(5), no mesmo dia uma região rural necessitou de auxílio do caminhão-pipa.

A região é tão extensa que em algumas áreas rurais choveu 120 milímetros, enquanto na região central choveu em torno de 60 milímetros de acordo com a Estação Hidrometeorológica da cidade, o hidrômetro central fica no Corpo de Bombeiros.

Quando questionado sobre a lancha que a DC ganhou, Renato comenta que é um barco que foi restaurado e que não tem colaboradores habilitados para a condução, mas que a estimativa é que um profissional da marinha de Uruguaiana faça o treinamento. Também destacou que a Defesa Civil, juntamente com o curso de Engenharia de Software da UNIPAMPA, está organizando um projeto para criar um software e, posteriormente um site, que terá todas as informações meteorológicas do município, além de emitir alertas. O site da DF está disponível em no seguinte site: https://defesacivil-alegrete.glide.page/dl/d0a5f4 .