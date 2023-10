Moradores do Passo Novo precisam de ajuda para reformar quadra poliesportiva

Um representante que frequenta a localidade, entrou em contato com a reportagem do PAT para externar suas reivindicações referente ao poder público para poder contribuir com a reforma do local.

Juan William, foi um dos entrevistados pela reportagem do Portal Alegrete Tudo e apontou os principais pontos que a localidade necessita de melhoria. Segundo ele, a pintura da quadra foi feita por meio de uma “vaquinha” entre os professores da região que assim adquiriram uma quantidade suficiente de tinta para pintar uma parte da quadra.

Outro ponto destacado foi que as grades do local estão praticamente todas furadas, não oferecendo segurança nenhuma aos frequentadores do complexo. Outra reivindicação é que a tesoura que segura a grade da quadra está solta e a cada chute que atinge o local oferece risco de desmoronamento, segundo o servidor.

O Secretário de Infraestrutura, Mário Revelino, disse que não conhecia a causa e nos próximos dias irá entrar em contato com os funcionários da pasta para uma visita ao distrito do Passo Novo e tomar as medidas cabíveis para solucionar o problema.