Motociclista sofre possível fratura em acidente na Avenida Ibicuí

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações da Brigada Militar, os dois motociclistas estavam trafegando no mesmo sentido, em direção à zona leste em direção ao centro da cidade.

Inverno com cara de Primavera

O acidente ocorreu no final do canteiro central, pouco antes de entrar na ponte, quando o motociclista de 57 anos, que pilotava uma moto Honda, realizou uma conversão à esquerda para retornar ao bairro. Nesse momento, um motociclista de 19 anos, que conduzia uma Honda Biz, colidiu com a outra moto, que cortou a preferencial.

O impacto teria resultado numa fratura em uma das pernas da jovem, conforme relatado pelos policiais presentes no local. Ela recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada à Santa Casa de Alegrete pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Por outro lado, o homem que estava na motocicleta Honda CG não sofreu ferimentos.

BM prende homem por tráfico de drogas em Alegrete

A equipe da Guarda Municipal foi a primeira a chegar ao local do acidente, e em seguida a Brigada Militar assumiu o atendimento da ocorrência.