Mulher, seminua e inconsciente é levada à UPA em Alegrete; suspeita é de estupro

A vítima, de 25 anos, estava seminua e inconsciente na Unidade de Pronto Atendimento- UPA, quando um familiar foi comunicado.

Segundo informações da Brigada Militar, na tarde de ontem (15), uma guarnição foi acionada na UPA onde fez contato com a irmã da vítima.

A mulher, de 32 anos, relatou aos PMs que recebeu uma ligação informando que a jovem, de 25 anos, estaria no hospital desacordada, pois teria feito o uso de medicamentos e/ou uso de entorpecentes, porém, diante do fato da vítima estar com poucas vestes levantou-se a hipótese de ter ocorrido violência sexual.

Neste caso, será realizado o exame para averiguar se houve conjunção carnal e as poucas peças de roupas que ela estava foram recolhidas para análise.

Foi confeccionado o registro na DPPA e não foi informada a forma em que a vítima chegou até a Unidade de Pronto Atendimento- UPA.

Até o momento, também, não há suspeitos e o estado de saúde da jovem não foi repassado em relação à gravidade.