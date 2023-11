Nada ficará oculto| Alegrete contará com 796 câmeras de vídeo monitoramento até o fim do ano

Em algumas entrevistas concedidas à imprensa, Rosso ressaltou a implementação de medidas que prometem transformar a vigilância urbana e a resposta a situações de emergência.

Uma das iniciativas destacadas pelo Secretário é a expansão do sistema de monitoramento por câmeras. Até o final do ano, o Município planeja quadruplicar o número de câmeras instaladas, abrangendo não apenas o centro, mas também as entradas da cidade. Um ponto relevante desse projeto é a incorporação de câmeras com leitura de placas (LPR), o que permitirá a identificação de todos os veículos que adentram à cidade, incluindo informações sobre o proprietário e a situação documental, potencialmente identificando casos em que possa ocorrer situação de furto.

O aspecto inovador do plano de segurança se estende também às vias públicas. Com base em levantamentos de acidentabilidade, serão instalados redutores de velocidade equipados com câmeras de autuação. Este sistema automatizado autuará os condutores que excederem os limites estabelecidos, semelhante a um radar.

Há mais de uma década, o Sistema Integrado de Monitoramento do Município (S.I.M-M) foi estabelecido pela Lei Municipal 4.835 em setembro de 2011, durante a gestão do Prefeito Erasmo Guterres e da Vice-prefeita Fátima Mulazzani. Sob a liderança do Secretário José Paulo Alvarenga, 20 câmeras tipo PTZ foram estrategicamente instaladas em pontos-chave, oferecendo uma visão abrangente com funcionalidade de rotação de 360°. Nesse período, a sala de monitoramento operava das 07h às 19h, com a participação de servidores da Secretaria de Segurança e policiais da Brigada Militar, graças a um convênio estabelecido.

Em 2019, durante a administração da Prefeita Cleni Paz e do Vice-prefeito Márcio Amaral, sob a orientação do Secretário Luciano Pereira, o setor evoluiu para operação 24 horas por dia, sete dias por semana. No entanto, o avanço acelerado das tecnologias evidenciou a obsolescência do parque tecnológico existente.

A análise do cenário da Segurança Pública Nacional, em sintonia com as propostas dos observatórios de Segurança Pública, indicou a crescente importância da prevenção, empregando tecnologia e inteligência nas ações dos órgãos de Segurança e Fiscalização. Em 2021, na gestão do Prefeito Márcio Amaral e Vice-prefeito Jesse Trindade, com o Secretário Rui Medeiros à frente da pasta de Segurança, foi iniciado o processo de revitalização do S.I.M-M. A sala de monitoramento foi renovada, e 16 câmeras receberam atualizações com tecnologia de alta resolução.

Em 2022, com a chegada do Secretário Daniel Rosso, a convicção de que a tecnologia é uma ferramenta poderosa no combate à criminalidade, foi impulsionado o processo de criação do Cercamento Eletrônico Municipal. O contrato agora abrange 62 pontos de vigilância em todo o município, o que equivale a 796 câmeras, tornando-se o maior projeto de segurança eletrônica da fronteira oeste.

O projeto inclui 44 novos pontos nas vias, 12 faixas com equipamentos metrológicos de velocidade, 24 faixas de câmeras com OCR/LPR (leitura automática de placas), 600 câmeras internas e externas em escolas municipais(um aplicativo, denominado de “Gestão de Crise Escolar,” será disponibilizado aos gestores escolares, atuando como uma ferramenta antipânico em situações de emergência), geolocalização veicular, software de controle de crise escolar, análise e captura de faces, além de um sistema de vigilância colaborativa para até 1000 cidadãos que aderirem ao Programa “Vizinhança Mais Segura”. Diante dessas transformações, o nome do sistema deixa de ser S.I.M e será agora conhecido como CIOSP Alegrete (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Alegrete), consolidando-se como um marco na modernização e eficiência dos mecanismos de segurança municipal.

O Secretário Daniel Rosso, otimista em relação aos resultados, enfatiza que o projeto está em constante evolução e que a divulgação mais ampla das medidas adotadas será realizada em um momento oportuno, com maior publicidade.