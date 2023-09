Nível do Rio Ibicuí em Manoel Viana está em alerta

Em contato com o secretário de obras do município Francisco Carlos de Oliveira, a situação é monitorada pela prefeitura e até o momento nenhuma casa foi atingida. O camping Rainha do Sol já teve sua área invadida, no entanto o nível do rio que na segunda estava a 9.09cm e já subiu cerca de 19cm nas últimas horas.

Às 7h30min de hoje o nível atingiu 9.28cm, com cota de atenção o Ibicuí em Manoel Viana se expande para zonas de várzea e o crescimento é mais lento, explica o secretário. A cota de atenção está estimada em 9.60cm. A previsão até amanhã em Manoel Viana é de uma precipitação de 200mm.

Fotos: reprodução