Novas vagas para educação infantil ainda sem definição pela Secretaria

A necessidade de vagas elencadas pela própria secretaria, neste nível de ensino, é de 200 vagas. Foi anunciado que para suprir esta necessidade era preciso reativar a EMEI Dr. Romário fechada há dois anos e conseguir colocar turmas na Escola Alexandre Lisboa que também está desativada.

Questionado sobre esta situação, o secretário Alexandre Medeiros informa que só depois do dia 23 de janeiro poderão ter uma posição. O objetivo, segundo o Secretário, primeiro é reabrir a EMEI Dr Romário que fica na Avenida Caverá. Já em relação a possibilidade de sediar turmas de Ensino Infantil no colégio Alexandre Lisboa, depende de tratativas com o Estado, o que já vem sendo realizado. A Rede Municipal de Ensino tem 12 EMEIs que atendem o nível de educação infantil.

Dentre as 32 escolas da rede municipal, os polos do Jacaquá e do Rincão de São Miguel estão passando por troca de telhado. O retorno do ano letivo de 2024 inicia no próximo dia 15 de fevereiro aos professores e dia 19 para os alunos. A rede municipal de Alegrete tem mais de cinco mil alunos.