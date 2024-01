EFIPAN| Contagem regressiva para o maior campeonato infantil das américas

O maior campeonato de futebol infantil pan-americano está prestes a começar em Alegrete, e a Coordenação tem trabalhado intensamente para acertar os últimos detalhes. O Estádio Municipal Farroupilha, sob responsabilidade da Prefeitura, recebeu manutenção para garantir sua adequada condição. O gramado está sendo preservado para a próxima semana, quando a bola vai rolar no maior palco do futebol infantil das Américas.

O EFIPAN é reconhecido como a Libertadores do Futebol Infantil, atraindo equipes de seis países sul-americanos para a cidade. A Diretoria do Evento antecipa um grande público a partir do dia 17, data da estreia, e uma presença ainda maior no dia 21, quando o Clássico Grenal promete agitar a cidade, como ocorre em todas as edições.

O evento já revelou grandes craques, como Alexandre Pato, Robinho, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Riquelme, Cambiasso, Tévez, Nilmar, entre outros. Já os alojamentos estão quase todos concluídos, proporcionando comodidades como chuveiros novos e ar-condicionado. No total, 22 cozinheiras foram contratadas para preparar 625 refeições diárias entre almoço e jantar para as delegações.

A vistoria da Brigada Militar está agendada para daqui três dias, assegurando a segurança do evento. Em caso de chuva, o campo do 6º RCB, já passou por ajustes, e servirá como espaço alternativo, embora sem a presença de torcida. A iluminação do estádio está a cargo da Secretaria de Infraestrutura, que também realizou reformas nos banheiros.

O evento, reconhecido mundialmente, chega à sua 43ª edição, destacando o empenho da diretoria, composta pelo presidente Antônio Carlos Fagundes, coordenador técnico Moisés Fontoura e diretor administrativo da competição, Mohamed Ahamed El Abed. O apoio da Prefeitura e do Exército Brasileiro reforça a magnitude e importância do evento no cenário esportivo internacional – destaca direção.