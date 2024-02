Oito Polos Rurais ainda não iniciaram as aulas em Alegrete

A empresa Nogueira responsável por 27 linhas alega que a Prefeitura não renovou o contrato, deste ano, para as linhas que fazem o transporte de estudantes. O contrato venceu no último dia 18 de fevereiro, segundo João Nogueira, houve alterações e o novo documento que oficializa o trabalho ainda não foi entregue à empresa.

Uma cena comovente em meio ao desfile deste 20 de Setembro

Por outro lado, informações da semana passada, davam conta que a vistoria nos carros, conforme exige a Lei para que a atividade ofereça segurança a quem for utilizar os ônibus ou micros não teria sido finalizada pela empresa responsável por cerca de 80% do transporte às escolas rurais de Alegrete. Estamos à disposição da Secretaria de Educação de Alegrete para qualquer esclarecimento.

Do sonho à realidade: como uma ideia transformou a vida de um alegretense

Conforme o responsável pelo transporte escolar da empresa Nogueira, Fernando Silva, eles fazem 27 linhas escolares e os Polos que estão sem aula são: Conceição, Silvestre, Rincão do 28, Angico, Pinheiros, Rincão de São Miguel, uma linha do Passo Novo, uma linha do Polo do Durasnal e uma linha do Caverá.

As escolas da Rede Municipal, na área urbana, reinciaram suas atividades letivas, no último dia 19 de fevereiro e o reinício da aulas aos alunos da escolas rurais estava previsto para o último dia 26. A empresa que faz as linhas espera poder recomeçar ainda esta semana.