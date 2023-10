OktoberSportDay Alegrete: mais de 5mil participantes no primeiro dia

No dia 28 de outubro, teve início o OktoberSportDay, um evento esportivo de destaque que atraiu um grande número de participantes. O primeiro dia foi um sucesso, com mais de 23 modalidades esportivas em foco.

A cerimônia de abertura contou com a presença do Prefeito Municipal, Márcio Amaral, do Vice-Prefeito Jesse Trindade e de Jonathan Cassal, um dos principais organizadores, que expressou sua gratidão aos apoiadores e declarou o início do maior festival esportivo do Brasil.

Durante o evento, o prefeito ressaltou a importância do projeto, enquanto o vice-prefeito destacou que a Oktober nasceu grandiosa graças à determinação dos organizadores. O gestor municipal participou de uma aventura de caiaque, e o vice-prefeito percorreu uma trilha a pé às margens do Rio. Além disso, ocorreram partidas de tênis de mesa e futebol sub-13 e sub-14 feminino no campo do Palmeiras.

O festival esportivo foi enriquecido com a presença de uma pista de kart, Skatistas e uma exposição de carros antigos, jipes, motos e bicicletas, que deram um toque especial ao evento. Pela manhã, uma trilha ecológica nas margens do rio envolveu pedestres, ciclistas e motociclistas, proporcionando adrenalina e superação em meio ao barro e obstáculos naturais.

No início do dia, os representantes de cada modalidade já prepararam suas respectivas áreas. Os trilheiros percorreram a área próxima à ponte Borges de Medeiros, enquanto os jipeiros enfrentaram uma empolgante trilha cheia de lama e água, acompanhados por motociclistas.

Durante a tarde, os entusiastas da velocidade participaram de um mini circuito na pista de kart, localizada em frente ao CTG Farroupilha. Os ciclistas também realizaram um circuito de teste, demonstrando a agilidade das bicicletas Speed em termos de velocidade. Outras atividades incluíram boxe, queda de braço, ação esportiva inclusiva para todos, e a entrega dos kits, marcando o final da tarde.

Jonathan destacou a importância deste dia para o município de Alegrete e enfatizou o compromisso de promover a prática de exercícios físicos.

A equipe de organização do evento ficou impressionada com a presença do público, que superou as expectativas iniciais. Estima-se que ao longo do dia, mais de 5 mil pessoas passaram pelo Parque Rui Ramos.

Hoje, o OktoberSportDay continua no Parque Lauro Dornelles, onde ocorre o campeonato mundial de MTM de som automotivo e carros rebaixados. O evento inicia às 8h da manhã e se estende até as 18h, com entrada gratuita para toda a população alegretense. Veja programação: