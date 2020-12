Operação Avante Rural encerra em Alegrete com saldo positivo na Fronteira Oeste

Compartilhe















O palco de espetáculos do Parque Doutor Lauro Dorneles, foi o palco para selar o encerramento Operação Avante Rural na Região da Fronteira Oeste em 2020.

Em sua 5ª edição, a operação neste ano foi exitosa conforme o saldo final. Em 2020, a Avante Rural ocorreu de 7 a 23 de dezembro, a mais longa até aqui, desde que começou a ser executada em 2016.

Cumprindo as medidas sanitárias a solenidade de encerramento foi simples e rápida. Na última edição do ano, a Operação Avante teve seu encerramento na 3ª Capital Farroupilha.

Militares da região de abrangência do CRPO FO, estiveram presentes na cerimônia, que contou com o prefeito Márcio Amaral, que estava acompanhado do secretário de infraestrutura Mário Rivelino e representante do Sindicato Rural. O Major Laerte Soares Maciel Chefe do Estado Maior CRPO FO, destacou o êxito da operação.

Segundo o Major Laerte, a importância da operação está consolidada por proporcionar mais segurança na comunidade, principalmente ao homem do campo. O Chefe de Estado garantiu a manutenção das atividades, inclusive com um maior aparato policial.

A Operação Avante percorreu cerca 900 km na Fronteira, desde março no combate aos crimes de contrabando, tráfico de drogas e abordagens específicas. Em 2020, ocorreram duas prisões em flagrante durante barreiras policial, uma em Uruguaiana, onde o condutor de um veículo transportava uma capivara de aproximadamente 30kg abatida e portava um rifle calibre 22.

A outra ocorreu em Santana do Livramento, onde foram encontrados, durante abordagem de um veículo, uma espingarda cal 12, um revólver calibre 38, seis facas solinge, 30 cartuchos de munição cal 38, seis munições 38 intactas e um rádio transmissor. Em Barra do Quaraí foi recuperado um barco furtado.

O efetivo atuou em toda a área da Fronteira Oeste, dividido em duas equipes de oito militares, onde uma ficou responsável pela área dos Batalhões de Fronteira (1º e 2º) e a outra a área dos Regimentos de Polícia Montada (6º e 2º) sendo sua atuação motorizada e embarcada.

Além de ações com as Inspetorias Veterinárias dos municípios da região, foram executadas abordagens, apreensões, barreiras policiais, abordagem de veículos e pessoas além de visitas a propriedades rurais. Durante estes meses, a operação foi desenvolvida nos meses de março, maio, julho, setembro e dezembro com resultados positivos,embora o com efetivo reduzido em plena pandemia do novo coronavírus.

Com 222 barreiras policiais, foram abordados 933 veículos e 1.792 pessoas abordadas, sendo recapturados oito foragidos e nove pessoas presas em flagrante por cometimento de algum crime, já que as guarnições atenderam 48 ocorrências na área rural dos municípios durante as edições da operação até o momento. Foram apreendidas seis armas de fogo e 12 armas brancas.

Conforme o comando regional da Brigada Militar, a instituição uniu esforços para combater de forma mais intensa o abigeato, os crimes transfronteiriços e todos os demais delitos rurais da região, além de intensificar as vistorias em estabelecimentos de venda de produtos de origem animal, com apoio dos órgãos sanitários dos municípios e fiscais do Estado.



As guarnições empregadas na operação também realizaram 90 visitas em propriedades rurais, visando uma maior interação com a comunidade do campo, melhorando e ampliando o policiamento nas áreas rurais característicos da região.

O prefeito Márcio amaral, enfatizou a eficácia da operação e exaltou o trabalho da brigada. Pediu para os governantes olharem com mais carinho para Fronteira Oeste. Em sua fala, o novo prefeito eleito de Alegrete, destacando a parceria com a polícia militar.

Júlio Cesar Santos Fotos: PAT e Com Social CRPO/FO