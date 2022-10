Resultados finais da eleição em Alegrete

A eleição em Alegrete foi muito tranquila e sem incidentes graves. Os eleitores enfrentaram filas mais intensas durante a manhã, e algumas em locais pontuais durante a tarde.

Até o momento, o resultado oficial é de Hamilton Mourão (Republicanos). O candidato foi eleito senador no Rio Grande do Sul com 44,33% dos votos. O resultado foi confirmado às 20h25, com 96,7% das urnas apuradas.

Já Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, assim como, para governador, sendo Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite.

De Alegrete, o deputado federal Afonso Mota do PDT se reelegeu, também está na lista de deputado federal reeleito o Tenente Coronel Zucco PL.

O segundo turno das eleições de 2022 acontece em 30 de outubro de 2022.

Veja abaixo, a lista do site do TRE sobre os números de Alegrete para presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Também pelo site Poder 360º.

Confira, os candidatos com maior percentual de votos para cada categoria.

Para presidente, Luiz Inácio Lula da Silva obteve 50,94% dos votos válidos.

Para o senado, Olívio Dutra ficou com 46,17% dos votos válidos.

Para governador, Eduardo Leite obteve a maioria dos votos e ficou com 30,89%

Deputado Federal, no Município, Afonso Motta se ficou na ponta com 47,58% dos votos válidos.

Para Deputado Estadual, Lúcio do Prado ficou com 25,70% dos votos.