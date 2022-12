Turma de alunos do NPOR recebe colação de grau no 12º BE

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) realizou a Cerimônia de Colação de Grau e o Aspirantado da 8ª turma de Alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR/22). O NPOR/12º BE Cmb Bld, é um estabelecimento de ensino responsável pela formação de Oficiais Combatentes da Reserva Não Remunerada.

Durante sua permanência no Curso de Formação de Oficiais da Reserva de Engenharia, os alunos participaram de diversas instruções militares, exercícios no terreno e treinamento físico militar.

A unidade militar de engenharia realizou a colação de grau e o descerramento da placa da turma denominada “Turma Bicentenário da Independência ” e também foi realizada a formatura do Aspirantado, que contou com a presença de autoridades militares, civis, representantes religiosos e de familiares. Durante o evento 19 alunos foram declarados Aspirante-a-Oficial. Durante a formatura, o Cel Alessandro, Cmt da Unidade, fez a entrega da “Medalha Correia Lima” ao Aluno destaque, Al Guilherme Aurélio de Araújo. Após, os padrinhos e madrinhas realizaram a entrega da espada, símbolo do Oficialato, aos seus respectivos afilhados, que prestaram o juramento solene perante a Bandeira Nacional.

A unidade militar também realizou a passagem do cargo de Adjunto de Comando (Adj Cmdo) do 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, “Batalhão Marechal Enêas Galvão”.

O Subtenente de Engenharia Giovane Guterres Lopes, transmitiu o cargo ao 1° Sargento de Engenharia, Jayme Vieira Mendonça. O evento teve a inauguração do Retrato do Subtenente Guterres na galeria de antigos Adj Cmdo e a formatura de transmissão de função ocorreu no pátio de formatura do Batalhão presidida pelo Senhor Coronel Alessandro Pinto Nunes, Comandante do 12° BE Cmb Bld.

O cargo de Adjunto de Comando foi criado pela Portaria Nº 103, do Estado-Maior do Exército, de 22 de maio de 2015. Sua finalidade é distinguir o subtenente ou primeiro-sargento que possui liderança, reconhecida competência e perfeita conduta pessoal. Seu papel principal é ser o divulgador da ética e dos valores militares, bem como ser o facilitador da comunicação entre o Comando e as praças. A assessoria ao comando das organizações militares em assuntos de interesse de praças é o foco de suas atividades.

Fotos: 12º BE