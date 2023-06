Um brinde à vida| Há 14 anos a UTINeo acolhe e salva bebês prematuros

No dia 1º de junho, a UTI Neonatal da Santa Casa de Caridade de Alegrete completou 14 anos de existência, representando uma trajetória de esperança, superação e cuidado dedicado aos recém-nascidos e suas famílias. Vanessa Moraes, coordenadora do grupo voluntário Mães da Neo Alegrete, expressa a importância dessa data, que vai além das fronteiras do município, alcançando vidas em todo o estado do Rio Grande do Sul.

“A UTI Neonatal de Alegrete é um local onde crianças em seus primeiros dias de vida, que recebem cuidados neonatais intensivos, recebem acolhimento, tratamentos e cuidados repletos de amor e atenção. A equipe, composta por verdadeiros anjos da guarda, oferece suporte e força para as mães e pais, tornando-se um apoio fundamental nesse momento delicado. Ao longo dos últimos 14 anos, essa equipe tem sido responsável por entregar esperança e vida a muitas famílias” – descreveu Vanessa.

Nesse contexto, Vanessa acrescenta que é importante destacar o papel fundamental da Dra. Marilene Campagnolo, que está à frente da UTI Neonatal desde o seu início. Sua dedicação e afeto sustentam o setor, proporcionando vida e perseverança aos recém-nascidos. Além disso, é estendida a gratidão a todos os médicos e demais profissionais de saúde que operam verdadeiros milagres e também ao então Delegado de Saúde Celeni Viana, que compreendeu a importância do pedido da Dra. Marilene e viabilizou há 14 anos a criação da UTI Neonatal, que hoje é uma referência no Estado.

Embora seja o motivo de comemorar, é importante ressaltar que todos os leitos da UTI Neonatal estão ocupados atualmente, atendendo crianças não apenas de Alegrete, mas também de outros municípios. Entre os casos, destaca-se o de um bebê com apenas 400g. Dos dez leitos disponíveis, oito são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dois são direcionados para pacientes com convênio médico.

Ao longo desses 14 anos, a história da UTI Neonatal de Alegrete tem sido marcada não apenas pelas vidas salvas, mas também pelo acolhimento proporcionado às famílias. Equipes especializadas em neonatologia, pediatria, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição e assistência social trabalham em conjunto para oferecer um atendimento completo e humanizado.

Um marco importante nessa trajetória da ITU Neonatal ocorreu em 2016, quando a unidade teve o risco de ser fechada devido a falta de verbas. Diante dessa ameaça, Jucelino Medeiros, Diretor da Nativa FM e do Alegrete Tudo, liderou uma campanha em parceria com outros órgãos de imprensa locais, o poder Executivo e o Legislativo. Essa mobilização culminou em uma caravana até o Palácio Piratini, sede do governo estadual, onde foi realizada uma audiência com o então governador José Ivo Sartori.

No dia 13 de junho de 2016, a audiência solicitada pela imprensa de Alegrete teve a participação de Márcio Biolchi, Secretário de Saúde, João Gabardo e o Governador José Ivo Sartori. Além dos deputados estaduais, a bancada federal gaúcha e senadores foram convidados para acompanhar o evento. Essa iniciativa demonstrou a importância da UTI Neonatal para a comunidade e a necessidade de investimentos contínuos nessa área vital da saúde.

Neste momento em que a UTI Neonatal de Alegrete comemora seus 14 anos, é reconhecer o trabalho árduo e dedicado de todos os profissionais envolvidos nessa importante missão. Essa equipe exemplar tem desafiado obstáculos e proporcionado cuidado excepcional aos recém-nascidos, oferecendo esperança e conforto às famílias em seus momentos mais delicados.

Para finalizar o depoimento da Dra Marilene: “Uti Neo Alegrete, 14 anos de evolução no atendimento aos bebês recém nascidos e principalmente prematuros ! Nesse período atendemos mais de 5000 crianças modificando muito os indicadores de mortalidade infantil principalmente na fronteira oeste e a história de muitas famílias!Nesse tempo crescemos muito tanto em tecnologia ( nosso hospital tornou-se referência em várias áreas) como melhora técnica de nossas equipes proporcionando atendimentos a bebes prematuros extremos com idade gestacional de 25 a 30 semanas ( 500 a 1000g) que voltam para suas casas após 3/4 meses internação; continuamos com o mesmo amor ! Dedicação e empatia aos nossos bebês e suas famílias! Uti Neo é VIDA!!”-