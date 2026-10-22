Vereador Mirim reúne estudantes de 15 escolas e leva demandas ao Legislativo de Alegrete

A atividade integrou a programação da 23ª Semana da Câmara e proporcionou aos alunos a oportunidade de apresentar reivindicações das comunidades escolares e propostas voltadas ao município.

Entre as demandas apresentadas pelos representantes mirins estiveram melhorias na infraestrutura das escolas, com solicitações relacionadas a bibliotecas e salas de aula, além de medidas de acessibilidade e segurança. Os estudantes também apresentaram propostas de projetos de lei para discussão no Legislativo Municipal.

O Programa Vereador Mirim tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes do Poder Legislativo, permitindo que conheçam as atribuições dos vereadores e compreendam o funcionamento da Câmara Municipal. Durante a programação, os participantes visitaram as dependências do Palácio Lauro Dornelles, acompanhados pelos parlamentares, e receberam informações sobre as atividades desenvolvidas pela Casa.

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Representantes de 15 instituições

A edição de 2026 contou com estudantes de escolas municipais e da Escola de Educação Especial Paul Harris, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Cada participante representou um vereador do município.

Pela EMEB Princesa Isabel, participou Lara dos Santos Machado, representando a presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares. Eduardo da Rosa Fernandes, da EMEB Fernando Ferrari, representou o vice-presidente, vereador Cléo Trindade.

Anice Eny Mendonça, da EMEB João André Figueira, Polo Durasnal, representou o primeiro-secretário, vereador Vagner Fan. Já Otávio Pires do Amarante, da EMEB Lions Clube, representou o segundo-secretário, vereador Leandro Meneghetti.

Também participaram Eduarda Aguiar, da EMEB Francisco Carlos, representando o vereador Paulo Berquó; Ruth Miriã da Silva Barros, da EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas, representando o vereador Gilmar Martins; e Manuella Beker dos Santos, da EMEB Alcy Flores Cheuiche, representando a vereadora Carol Figueiredo.

Luiz Carlos Mendes de Souza, da EMEB Silvestre Gonçalves, Polo Rincão do 28, representou o vereador Joceli Oviedo. Bruna Chaves Bairros, da EMEB Marcelo Faraco, representou o vereador Jaime Duarte, enquanto Joana Saldanha de Oliveira, da EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha, participou como representante do vereador Eder Fioravante.

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A lista de participantes também incluiu Gabryel Pedroso Pilar, da EMEB José Antônio Vilaverde Moura, representando a vereadora Patty Bronze; Giovanna Goulart Pedroso, da EMEB Costa Leite, Polo do Jacaquá, representando o vereador Rudi Pinto; e Maria Eduarda Aurélio Zacarias, da EMEB João Cadore, Polo do Ângico, representando o vereador José Rubens Rosa Pillar.

Completaram o grupo Rhuan Escobar Castro dos Santos, da Escola de Educação Especial Paul Harris, representando o vereador João Monteiro, e Mariano Oliveira Mello, da EMEB Constantino de Souza Nunes, Polo do Jacaraí, representando o vereador Pedro Paraíso.

Experiência de 1979

A sessão contou ainda com a participação de Ênio Caurio de Souza, convidado para compartilhar suas experiências na primeira edição do Programa Vereador Mirim, realizada em 1979. A presença resgatou a trajetória da iniciativa e sua proposta de aproximar os estudantes da política e da participação cidadã.

A atividade fez parte da programação da 23ª Semana da Câmara, que celebra os 195 anos do Poder Legislativo de Alegrete.

Programação encerra nesta sexta-feira

A programação comemorativa termina nesta sexta-feira (23). Pela manhã, serão apresentados os trabalhos selecionados pelo projeto Histórias da Nossa Terra. À noite, o encerramento será marcado por uma cantata comemorativa em frente ao Palácio Lauro Dornelles.

Fonte: Comunicação CMA