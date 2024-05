Alegretense ajuda resgatar animais em Porto Alegre

A gigantesca rede de solidariedade que se formou no Estado e de pessoas fora daqui em socorro e resgate a pessoas e animais mostra o quanto esta tragédia mexe com o emocional e a vontade de ajudar das pessoas.

Uma alegretense, a enfermeira Anne Fernandes da Silveira, que há 19 anos mora em Porto Alegre e agora se dedica à empresa Ronrorinha que resgate e abriga animais. Por amor aos animias, ela passou todo o dia ajudando a resgatar bichinhos de várias espécies. Em um barco, Anne se arriscou para recolher cães e gatos em área de risco.

Eles atuaram na área do gasômetro em Porto Alegre que esta alagada, assim como o centro da capital gaúcha. É um trabalho de anjos que se arriscam, porque dizem que os animais nem sabem o que acontece e tampouco sabem pedir por socorro.

Quem faz este trabalho diz que vale qualquer esforço ao ver a tristeza e medo nos olhinhos, tanto de cães como de gatos. E assim como a Anne de Alegrete, tantos outros fizeram ações semelhantes no Vale do Taquari, na região de Santa Maria e Serra gaúcha. Todas essas regiões fortemente atingidas pela enchente deste mês de maio no Rio Grande do Sul.