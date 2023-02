As cores de fevereiro, roxo e laranja, alertam para 4 doenças graves

Todos os meses do ano têm pelo menos uma cor para chamar de sua. Isso porque a intenção é promover a conscientização da população sobre doenças que afetam a saúde pública. No caso da campanha Fevereiro Roxo e Laranja, quatro doenças entram em foco: lúpus, alzheimer, fibromialgia e leucemia.

Mais do que atribuir somente ao mês a conscientização, falar sobre as doenças tem o objetivo das pessoas prestarem atenção ao seus corpos e sintomas.

A cor roxa conscientiza sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. Já a cor laranja alerta sobre a Leucemia. O Ministério da Saúde destaca que essas são condições que a população não tem muito conhecimento sobre os sintomas e consequências no cotidiano do indivíduo, pois algumas delas não possuem cura e sim um tratamento qualificado e prolongado.

Saiba mais sobre cada uma das doenças do Fevereiro Roxo e Laranja a seguir:

Lúpus

O Lúpus é um distúrbio crônico que faz com que o organismo produza mais anticorpos que o necessário para manter o organismo em pleno funcionamento. No entanto, os anticorpos em excesso passam a atacar o organismo, causando inflamações nos rins, pulmões, pele e articulações.

Segundo o Ministério da Saúde, o Lúpus Sistêmico (Les) é a forma mais séria da doença e também a mais comum, pois afeta aproximadamente 70% dos pacientes com Lúpus. Ele afeta principalmente mulheres, sendo 9 em 10 pacientes com o risco mais elevado durante a idade fértil.

Ainda segundo a pasta, os principais sintomas do Lúpus são:

Lesões na pele;

Dor e inchaço, principalmente nas articulações das mãos;

Inflamação nas membranas que recobrem o pulmão e coração;

Inflamação no rim;

Alterações no sangue;

Inflamações de pequenos vasos (vasculites) podem causar lesões avermelhadas e dolorosas em palma de mãos, planta de pés, no céu da boca ou em membros;

Queixas de febre sem ter infecção;

Emagrecimento;

Fraqueza são comuns quando a doença está ativa;

Manifestações nos olhos;

Aumento do fígado, baço e gânglios.

Além disso, em casos menos frequentes pode ocorrer ainda inflamações no cérebro. Esse sintoma, aliás, causa convulsões, alterações do comportamento (psicose) ou do nível de consciência e até queixas sugestivas de comprometimento de nervos periféricos.

Alzheimer

O Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social. Com o passar do tempo, a condição também interfere no comportamento e personalidade da pessoa, causando consequências como a perda de memória.

O Alzheimer é a causa mais comum de demência no mundo. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Seis por cento delas têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz).

Conforme o Ministério da Saúde, os sintomas do Alzheimer incluem:

Falta de memória para acontecimentos recentes;

Repetição da mesma pergunta várias vezes;

Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos;

Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas;

Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos;

Dificuldade para encontrar palavras que exprimam idéias ou sentimentos pessoais;

Irritabilidade, desconfiança sem justificativa, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, e, além disso, tendência ao isolamento.

Fibromialgia

Já a Fibromialgia é uma síndrome crônica que ataca especificamente as articulações. A doença pode aparecer depois de eventos graves como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção. No entanto, ainda não se sabe o motivo pelo qual pessoas desenvolvem a doença. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) calcula que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. De cada 10 pacientes com fibromialgia, sete a nove são mulheres.

Conforme o Ministério da Saúde, os sintomas da Fibromialgia são:

Dores por todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões;

Cansaço excessivo;

Alterações no sono;

Ansiedade;

Depressão.

Leucemia

O Ministério da Saúde define a Leucemia como uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. Esse é um dos tipos de câncer mais perigosos que tem. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que em 2019 a leucemia teve mais de 10 mil novos casos.

Os sintomas da Leucemia incluem:

Anemia;

Palidez;

Sonolência;

Fadiga;

Palpitação;

Manchas roxas na pele ou pontos vermelhos.

Além disso, o paciente pode apresentar ânglios linfáticos inchados, perda de peso, febre e dores nas articulações e nos ossos.

Com informações do Ministério da Saúde.