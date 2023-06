Bairro Olhos D’água é contemplado com academia ao ar livre

O evento contou com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade e do secretário de Infraestrutura Mario Rivelino, que entregaram oficialmente a obra à comunidade. Essa iniciativa é resultado da emenda impositiva do vereador Luciano Belmonte, que demonstrou seu compromisso em promover melhorias para a qualidade de vida dos moradores.

A academia ao ar livre é um espaço destinado à prática de exercícios físicos, que tem se tornado cada vez mais popular nas cidades. Ela oferece equipamentos adequados para diversas atividades, como musculação, alongamento, cardio e fortalecimento muscular, permitindo que os moradores do bairro tenham acesso a uma opção de lazer saudável e gratuita.

Durante a cerimônia de inauguração, o vice-prefeito Jesse destacou a importância desse investimento para a comunidade. Ele ressaltou que a academia ao ar livre é uma forma de incentivar a prática de exercícios físicos, melhorando a qualidade de vida e promovendo a saúde dos moradores. Além disso, Jesse agradeceu ao vereador Luciano Belmonte pela sua atuação em destinar recursos para essa obra, mostrando o comprometimento do poder público em atender as demandas da população.

O secretário de Infraestrutura Mario Rivelino também enfatizou a relevância da academia ao ar livre como um espaço de inclusão social. Os moradores do bairro Olhos d’Água receberam a inauguração com entusiasmo, pois agora têm acesso facilitado a uma opção de exercícios físicos próximo de suas residências.