Preparação para acendimento da Chama Crioula mobilizou MTG no sábado

A presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Ilva Maria Borba Goulart, esteve presente para prestigiar o lançamento da logotipia e música oficiais da 74ª edição do acendimento da Chama Crioula do Rio Grande do Sul.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Municipal de Cristal, Marcelo Krolow, o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude e presidente da comissão, Juliano Guerreiro, a vice-presidente Andrisa Medronha, o vice-presidente Gilnei Carvalho Dutra, a secretária Louise Gomes dos Santos, o responsável pelas cavalgadas e acampamento, Lucas Secchi Furne, a 1ª prenda do RS, Anna Julia Fraga, o coordenador da 16ª Região Tradicionalista, Flávio Menezes, e o vice-presidente de Cavalgadas do MTG, Ildo Wagner.

Durante o evento, Ilva Maria Borba Goulart destacou a importância histórica da cidade de Cristal e ressaltou como todo o estado do Rio Grande do Sul estará voltado para lá. Ela enfatizou que Cristal é uma cidade que valoriza sua grandeza histórica, especialmente no que diz respeito aos cenários da Revolução Farroupilha. Além disso, destacou a presença do Parque Histórico General Bento Gonçalves, que receberá os tradicionalistas para o acendimento oficial da Chama e o início das atividades dos festejos Farroupilhas de 2023.

O evento marcou o lançamento da logotipia e música oficiais que irão representar a 74ª edição do acendimento da Chama Crioula do Rio Grande do Sul. Essa chama simboliza a tradição gaúcha e é um dos principais símbolos das comemorações Farroupilhas, que celebram a cultura e a história do Rio Grande do Sul.

A presença de Ilva Maria Borba Goulart e de outras autoridades no lançamento da logotipia e música oficiais demonstra a importância que o Movimento Tradicionalista Gaúcho atribui a esse evento. A Chama Crioula representa a identidade e a valorização da cultura gaúcha, sendo um momento de união e celebração para todos os tradicionalistas.

Parabeniza-se a todos os envolvidos na organização desse evento especial em Cristal, que certamente deixará uma marca significativa nas comemorações Farroupilhas de 2023. Que essa edição da Chama Crioula do Rio Grande do Sul seja mais um momento de fortalecimento e preservação das tradições gaúchas, mantendo viva a memória histórica desse povo orgulhoso de suas raízes.