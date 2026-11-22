O leilão online da Prefeitura de Alegrete (Edital 02/2026) será na segunda-feira, 23 de novembro, às 11h, no site da Pestana Leilões, com 35 lotes de veículos, tratores, máquinas, móveis e equipamentos. Pela página do leilão, consultada nesta segunda (16/11), o maior lance até agora era de R$ 74.500, por um caminhão Volkswagen 17180 Worker 2007, e os lotes mais baratos partiam de R$ 100.
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Veículos e máquinas: lances em 16/11
Os valores abaixo são os que apareciam na página do leilão em 16/11. “Lance atual” é o maior lance já dado; “lance mínimo” é o valor de partida dos lotes que ainda não receberam ofertas. Os números mudam até o dia do leilão.
|Lote
|Bem
|Valor
|1
|Volkswagen Parati 1.6 2007/2008
|R$ 8.100 (lance atual)
|2
|Caminhão VW 13180 Worker 2009/2010
|R$ 46.500 (lance atual)
|3
|Trator New Holland TM7020
|R$ 36.500 (lance atual)
|4
|Trator New Holland TM7010
|R$ 37.500 (lance atual)
|5
|Chevrolet Meriva 2004
|R$ 6.000 (lance mínimo)
|6
|Chevrolet Zafira Comfort 2011/2012
|R$ 10.000 (lance mínimo)
|7
|JCB 214 E 2007
|R$ 34.000 (lance atual)
|8
|Caminhão VW 17180 Worker 2007
|R$ 74.500 (lance atual)
|9
|Volkswagen Kombi 2009/2010
|R$ 7.100 (lance atual)
|10
|Fiat Uno Mille Economy 2011/2012
|R$ 7.500 (lance mínimo)
|11
|Fiat Uno Way 1.0 2013
|R$ 10.500 (lance mínimo)
|12
|Caminhão VW 17180 Worker 2007
|R$ 25.000 (lance mínimo)
|13
|Volkswagen Gol 1.0 Power 2002
|R$ 2.500 (lance mínimo)
|14
|Volkswagen Kombi 1996
|R$ 800 (lance atual)
|15
|Chevrolet Classic LS 2014/2015
|R$ 3.000 (lance mínimo)
|16
|Yamaha Lander XTZ 250 2009
|R$ 4.100 (lance atual)
|17
|Yamaha Lander XTZ 250 2009
|R$ 3.600 (lance atual)
|18
|Honda XR 250 Tornado 2008
|R$ 6.800 (lance atual)
Equipamentos, móveis e sucata
A parte menos disputada do leilão tem lotes de partida baixa. Os aparelhos telefônicos têm lance mínimo de R$ 100. Sucata de portas automotivas, equipamentos de saúde, nobreaks, impressoras, teclados e equipamentos eletroeletrônicos diversos começam em R$ 200. Já os lotes de CPUs (R$ 700 de lance atual), a roçadeira (R$ 1.800) e o lote com cortador de grama e roçadeira (R$ 500) já receberam ofertas. Há ainda lotes de mobiliário, arquivos de aço, eletrodomésticos, contentores plásticos, estruturas metálicas e sucata de ferro.
Como acompanhar e participar
O leilão é conduzido pela leiloeira oficial Isadora Parmeggiani e acontece só pela internet. Na página do leilão, a Pestana Leilões pede login ou cadastro para dar lances e traz o link do edital e o botão “Como participar?”. Antes de ofertar, leia o edital, que traz as condições de pagamento, retirada dos bens e estado de conservação, e confira cada lote com cuidado: os bens são usados e vendidos como estão.
A Prefeitura costuma leiloar máquinas e veículos que deixaram de ser usados no dia a dia da administração, como informamos quando o leilão foi anunciado. Para ter uma ideia do tamanho da frota que circula no município, veja quantos veículos Alegrete tem.
A página do leilão fica em pestanaleiloes.com.br.
Fonte: página do Leilão do Município de Alegrete/RS (Edital 02/2026) na Pestana Leilões, consultada em 16/11/2026.
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