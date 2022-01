“Melancia boa e de qualidade”, garantem os produtores das bancas da Alexandre Lisboa

Embora cada um dos três produtores faça sua propaganda, o certo é que a safra 2021 de melancia está exposta nas bancas da avenida Alexandre Lisboa em Alegrete.

Uma boa oportunidade da comunidade consumir produtos produzidos em Alegrete

Como não poderia ser diferente, um ano difícil também na produção da fruta. A escassez da chuva quase estragou a colheita. Expositor há mais de 20 anos, Alziro Mafra, 67 anos, é quem coordenada a banca dos Irmãos Mafra. A fruta plantada no Passo Novo pelos irmãos Carlos Justino e Miro Mafra, é oferecida entre R$ 10 e R$ 25.

Alziro Mafra, um dos mais antigos

“Temos pouca melancia, mas de boa qualidade. A seca nos judiou um pouco” resigna-se seu Alziro, entre uma venda e outra. O sol forte, num calor de 40ºC, não afugenta a clientela que quer garantir a fruta fresquinha na ceia de Ano Novo.

Vendas estão satisfazendo os produtores

A banca dos irmãos Mafra é polivalente, foram os primeiros a acampar na avenida e ainda oferece moganga, abóbora, nozes, mel puro, moranguinha e abóbora gringa. O atendimento garante ele, é 24 horas.

Melhor da safra da melancia

A poucos metros dali, outra banca repleta de melancia e outras variedades de frutas da estação. Pela primeira vez no espaço, a produção da agropecuária Triunfo do Passo Novo. O produtor Carlos Roberto de Almeida também trouxe o melhor da sua produção de melancias. O valor oscila entre dez reais e R$ 20.

“Qualidade que dá gosto”, dispara o vendedor Roderson Garcia. É ele quem garante frutas selecionadas e produtos orgânicos. Ele diz à reportagem que toda produção é feita respeitando o meio ambiente.

Melancias da Agropecuária Triunfo

Na banca é possível encontrar melão, abóbora, moganga tudo a preço promocional. Garcia pede que a comunidade valorize o produtor rural. “Cada compra do produtor rural o dinheiro fica aqui e ajuda todo mundo”, explica o vendedor dê olho no cliente que se aproxima da banca.

Prestes a completar sete dias de vendas, a banca do Sabino traz melancias produzidas no 4º Subdistrito do Vasco Alves e na localidade do Jacaquá. O produtor Peri Sabino é experiente, comercializa há 10 anos e garante qualidade nos produtos.

Apenas 3 expositores estão na avenida

Os preços são especiais garante ele, sem revelar a média de preço. Expostas em pallets, a fruta chegou nas primeiras horas do último dia do ano. Além de melancias de tamanhos variados é possível adquirir mogangas, abóboras variadas e melão na banca do Sabino.

Peri Sabino garante melancia boa

O horário quem faz é o cliente, comenta Perri, que sentado em uma cadeira conta o dinheiro das vendas da parte da manhã. “Querendo uma melancia boa e barata é só chegar, garantimos o melhor preço da cidade”, propagandeia o produtor.

Melancia: presença garantida na mesa da ceia de Fim de Ano

A reportagem visitou o local logo na primeira hora da tarde de sexta-feira (31), o movimento ainda engatinhava. Considerado normal pelos produtores. A tendência é que assim que o sol perder força as vendas voltem a crescer, assim como tem sido desde o Natal.