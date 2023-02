Novo calçadão foi oficialmente inaugurado

No final da tarde de sexta-feira (17) com a temperatura de inverno em pleno verão, ocorreu a inauguração do novo calçadão, que foi aquecida com a bateria da escola de samba Imperatriz Praça Nova, além da comunidade e comerciantes, juntamente com as autoridades do Município.

Depois de mais de três meses, desde o início da obra, oficialmente foi aberta a passagem para veículos dentro do conceito “traffic calming”, quer dizer que a velocidade máxima fica em torno de 20km/h. Os carros poderão passar sentido Praça Getúlio Vargas/General Sampaio.

Sete mil reais “desapareceram” da casa de idoso

O calçadão da Rua Gaspar Martins foi construído na administração do prefeito José Rubens Pillar (in memoriam) no início dos 90, num avanço de paisagismo em Alegrete. Depois de 30 anos ele foi repaginado para atender a uma demanda antiga dos comerciantes e também modernizar o local.

Animais silvestres aparecem com frequência em ruas da Vila Nova, desta vez foi um tatu

A obra foi executada pela Construtora Alegretense e a informação é de que o orçamento foi de 150 mil reais. A Secretaria de Infraestrutura realizou limpeza das lixeiras, nas grades do esgoto pluvial e pintura dos postes de iluminação, serviços não contemplados na licitação da reforma do local.

Mulher desaparece e pertences são localizados às margens do Rio Ibirapuitã

Pela construtora foi realizado:

1) Corte das pedras de basalto na largura da pista de rolamento;

2) Renovação manual das pedras, com armazenamento em palet para reaproveitamento (entregues à prefeitura);

3) Escavação da pista de rolamento;

4) Construção da base da pista de rolamento;

5) Transplante e remoção de árvores e arbustos;

6) Substituição de canteiros;

7) Construção da nova pista de rolamento em blocos PVS coloridos;

8) Implantação das balizas para limitação dos passeios.

No seu pronunciamento, o prefeito Márcio Amaral acrescentou a reivindicação dos comerciantes, agradeceu a presença da família do homenageado, Hélio Ricciardi, que teve seu nome eternizado no calçadão. O gestor municipal também agradeceu a presença dos demais participantes, não deixando de citar o nome da filha, dos pais e da esposa. Mais uma obra realizada e entregue para o bem de todos.

O prefeito ainda se solidarizou e acrescentou respeito ao luto da morte de três membros da mesma família em decorrência de um choque, no bairro Ayrton Senna.

Já o vice-prefeito, Jesse Trindade, enalteceu a todos que trabalharam para a realização da obra, além de manifestar solidariedade à comunidade enlutada.

Também ocorreu a manifestação do empresário Mohamad Ahamed, que falou em nome de todos os comerciantes e pontuou a relevância da revitalização, uma demanda muito antiga.

Soluços, inicialmente inofensivos, foram o começo de uma drástica mudança para sempre na vida de Flávia

Vereador Eder Fioravante também esteve presente, assim como, Luiz Henrique Leal, empresário e engenheiro da Construtora Alegretense, responsável pela obra.

A Brigada Militar e a Guarda Municipal, também, estiveram em apoio na inauguração.

Ato heroico, descrevem amigos e familiares de alegretense que morreu durante temporal em Porto Alegre