Imagens e a real situação da estiagem em Alegrete e região

A situação varia bastante entre as regiões do estado. Na terça-feira(24), a Defesa Civil contabilizava 149 municípios gaúchos em situação de emergência.

Dos Município da região, e que as imagens causam um maior impacto, estão Manoel Viana e Rosário do Sul, ambos com praia.

Destes, o primeiro a decretar situação de emergência foi Manoel Viana. No último dia 12 de janeiro, o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União a Portaria nº 66/2023 que homologa a Situação de Emergência no Município de Manoel Viana em decorrência da estiagem.

Rosário do Sul foi no último dia 19. O decreto que declara a situação de emergência no Município foi assinado pelo prefeito em exercício Eduardo Ustra Ribeiro e aguarda a homologação do Estado.

Em relação ao Rio Vacacaí, o professor e pesquisador Beraldo Figueiredo fez um comparativo em relação ao mesmo período do ano passado e desse. Ele pondera que na seca de 2022 o Passo do Pinto, era um filete de água e nesta de 2023 o rio no mesmo mês está bem melhor. Assim como a vegetação mais verde.

Desta forma indaga se podem ser as chuvas localizadas que fazem o Rio Vacacaí ter um bom nível de água.

Já em Alegrete, o Prefeito Márcio Amaral juntamente com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Defesa Civil reuniu-se com representantes de instituições ligadas ao setor primário como a EMATER, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e IRGA, no Centro Administrativo Municipal, na manhã de ontem.

Conforme as discussões trazidas à reunião, a respeito dos danos sociais e econômicos causados pela falta de chuva, os participantes decidiram que este é o momento oportuno para decretar situação de emergência devido à estiagem.

Desde dezembro, os prejuízos econômicos e produtivos causados pela deficiência hídrica vêm sendo monitorados pela Secretaria de Agricultura e Emater.

A Defesa Civil do Município pontua que mantém o abastecimento de água potável na Zona Rural, para mais de 40 famílias em várias localidades do Município. E em conjunto com o Sindicato Rural de Alegrete, leva informações referentes ao combate de incêndios nos campos. Nestes pontos, há registros de seca em alguns açudes e barragens comprometidas – abaixo imagens da Harmonia e GuassoBoi.

Um trabalhador na área de assistências a lavouras, enviou uma foto da localidade da Harmonia. Ele citou que a estiagem já atinge muitas regiões, entretanto, até o momento, com o controle da água a perda não tem sido expressiva. Contudo, pondera que alguns produtores já tiveram perdas nas lavouras de arroz, pequenas perdas, mas já há registros.

Sendo assim, a cidade de Alegrete aguarda o reconhecimento do decreto para receber recursos do governo estadual para amenizar os prejuízos causados pela estiagem.

O nível do Rio em Alegrete está em 84cm, conforme estação da CPRM .

Em 2020, o Rio Ibirapuitã em Alegrete atingiu seu nível mínimo de 67 centímetros, no dia 10 de março.