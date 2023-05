Projeto da Prefeitura e Corsan leva água a 40 famílias do bairro Promorar

Prefeitura Municipal em parceria com a Corsan iniciou o Programa Água, Vida e Cidadania aos moradores do bairro Promorar, em Alegrete.

A Corsan, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, deu início na segunda-feira (29) às obras de saneamento e redes de água no bairro Promorar. Essa ação marca o lançamento do Programa Água, Vida e Cidadania, que tem como objetivo atender à população de baixa renda em áreas de ocupação consolidada, as quais não têm acesso à água tratada de qualidade. O programa visa proporcionar mais saúde, dignidade e cidadania aos moradores dessas regiões.

O primeiro trecho das obras foi iniciado nas imediações da Praça Gazeta de Alegrete, onde está localizada a Horta Comunitária. É importante ressaltar que todas as famílias beneficiadas por essa ação devem comparecer ao Setor de Habitação do Município para realizar os procedimentos necessários à solicitação de ligações individuais.

Essa iniciativa beneficiará cerca de 40 famílias que vivem em uma área onde a reintegração de posse foi retirada pela Justiça, após a análise de diversos estudos sobre o local e a constatação de que as famílias estão estruturadas. Além disso, foi iniciada a etapa de regularização da rede de esgoto e água, um processo que deverá ser concluído por todos os moradores.

O Programa Água, Vida e Cidadania tem como principal objetivo promover a melhoria estrutural dos bairros, por meio da realização de obras que permitam a ligação das residências à rede de água. Esse investimento da Corsan só foi possível graças ao trabalho de regularização fundiária promovido pela Prefeitura de Alegrete, uma vez que o programa é executado em áreas de ocupação consolidada.

Com a implementação desse projeto, espera-se uma redução das perdas físicas de água nos sistemas de abastecimento, além de um aumento na base de clientes da Corsan. A regularização da pressão nas áreas do entorno também será alcançada, proporcionando benefícios para toda a comunidade.

Com a implantação do Programa Água, Vida e Cidadania no bairro Promorar, a Prefeitura de Alegrete e a Corsan estão trabalhando em conjunto para promover o bem-estar e a inclusão social da população de baixa renda, garantindo o acesso a um serviço essencial e fundamental para a saúde e a qualidade de vida de todos os moradores.