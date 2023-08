Representantes de Alegrete brilham na inter-regional e garantem vaga para o Enart

Marcando presença como o maior festival amador da América Latina, o ENART é mais que uma competição, é um encontro de almas dedicadas a preservar e celebrar as raízes tradicionalistas. Neste ano, mais uma vez, Alegrete, com sua rica tradição, assumiu um papel de destaque ao representar a 4ª Região Tradicionalista com dois Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), provando que a paixão pela cultura e pelo folclore transcende os limites territoriais.

Promovido em âmbito estadual pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, o ENART desdobra-se em três etapas: a regional, a inter-regional e a grande final. Cada etapa é uma jornada de dedicação, treinamento e espírito comunitário, culminando na grande celebração das tradições gaúchas.

No último domingo (27), as invernadas adultas do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas – CTG Farroupilha e Grupo Nativista Ibirapuitã de Alegrete, representando a 4ª Região Tradicionalista, marcaram presença na fase inter-regional do ENART, realizada em Cacequi. Com passos seguros e trajes impecáveis, esses grupos conquistaram mais que vagas na fase final do ENART 2023 em Santa Cruz do Sul: eles conquistaram um lugar no coração da tradição gaúcha.

CTG Farroupilha

Na modalidade de danças tradicionais da Força A, os grupos alegretenses demonstraram sua maestria e devoção, alcançando a 2ª para o CTG Farroupilha e 4ª colocação para GN Ibirapuitã. Essa conquista não apenas ressalta o talento artístico e a dedicação incansável de cada dançarino, mas também o empenho coletivo de todo o grupo em honrar as tradições ancestrais.

GN Ibirapuitã

Mas as realizações de Alegrete no ENART 2023 não param por aí. Além das danças tradicionais, o CTG Farroupilha brilhará ainda nas modalidades individuais. Olivério Coelho representará o Baita Chão como solista vocal masculino, enquanto Darcy Pereira da Silva Neto levará a declamação masculina a novos patamares de expressão e autenticidade.

A cidade de Cacequi teve a honra de sediar a 1ª inter-regional do ENART, na 10ª Região Tradicionalista, nos dias 26 e 27 de agosto. Os palcos do Ginásio Municipal Dirceu Andrade Caputti foram o cenário das competições, com as classificatórias das categorias de declamação, dança e intérprete solista. O domingo trouxe as esperadas finais de cada categoria, a partir das 8h, culminando em uma celebração vibrante da cultura gaúcha.

A inter-regional do ENART foi um evento promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), com o apoio e realização da 10ª Região Tradicionalista, da Fundação Cultural Gaúcha e da Prefeitura de Cacequi.

Enquanto a empolgante jornada do ENART 2023 avança, Alegrete e seus representantes continuam a brilhar como exemplos do que a paixão, a dedicação e o comprometimento com as tradições podem alcançar. O clímax desse espetáculo grandioso está reservado para os dias 24, 25 e 26 de novembro, quando a grande final do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (ENART) tomará vida no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Um verdadeiro espetáculo de cultura e tradição que promete emocionar e inspirar todos aqueles que se unem em prol de honrar as raízes gaúchas.

