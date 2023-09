Trabalho de alunos do Freitas Valle se classifica para outra etapa da Fecipampa em Bagé

A Fecipampa é uma ação do Programa de Feiras de Ciências da Unipampa (Profecipampa), que visa institucionalizar, fomentar, integrar e sistematizar as Feiras de Ciências organizadas pela Unipampa. Com a orientação da professora Roberta Hitz e coorientação do professor André Santos e da professora Clarissa Pahim. Os três trabalhos abordam os seguintes temas:

– Aerogerador Eólico na sala de aula.

– Cadeiras de roda para as escolas do futuro

– Escola pública solar

Cabe observar que é uma feira de abrangência estadual, a qual receberá trabalhos das feiras integradoras, realizadas nos 10 (dez) Campi da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e de feiras afiliadas. Dessa forma, por meio desta chamada, a Fecipampa promove o desenvolvimento da Ciência pela comunidade local, incentivará a curiosidade científica, o raciocínio científico e a capacidade de inovação, contribuindo, assim, para a divulgação do conhecimento, considerando as especificidades locais/estaduais.

E o talento dos alunos foi reconhecido e a Escola Freitas Valle compartilha a conquista da classificação do grupo dos alunos Antônio Kemmerich Soares, Ibrahim Kremlin Viana, Maria Clara Fontinelli e Maria Thereza Viera Machado Rossato do 6º ano- turma 61 para próxima etapa regional na cidade de Bagé. A professora orientadora Roberta Hitz e o coorientador André Alves parabenizam os alunos que se dedicaram, os pais que se envolveram, aos professores que auxiliaram e incentivaram o desenvolvimento desse projeto, na certeza de que para essa próxima etapa o grupo, também terá sucesso