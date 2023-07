PC do B realiza Conferência Municipal de Combate ao Racismo

A iniciativa foi promovida pela direção municipal do PC do B – Partido Comunista do Brasil de Alegrete, onde além dos debates, foram apresentadas propostas para a conferência nacional do partido.

O encontro foi coordenado pelo Presidente Municipal, Gilmar de Lima Martins, e contou com a participação, além de membros da direção do PC do B local, da Vice-Presidente estadual, Luciane Pereira da Silva, do Presidente estadual do PCdoB, Antônio Augusto Medeiros, convidados e convidadas.

Luciane Pereira da Silva fez a abertura da Conferência, realçando a importância do debate proposto e referindo o papel que o PCdoB do RS, em particular, está cumprindo neste momento, quando elegeu uma Deputada Estadual, Bruna Rodrigues, integrante da primeira Bancada Negra da Assembleia Legislativa e também da Deputada Federal, Daiana Santos.

Antes da abertura dos debates, a convidada Eva Lima, professora da rede municipal, fez a leitura do poema Vozes-Mulheres, da poeta e escritora Conceição Evaristo.

Dentre as atividades da Conferência, foi feita a leitura de um resumo do documento, por Virgínia do Rosário, Paula Quilião, Viviane Bilhalba e Ana Caroline Costa.

As teses debatidas apresentam rica e profunda análise e contextualização histórica do processo de sedimentação do racismo no Brasil, constituído a partir da escravização dos povos originários, indígenas, e do povo negro, a partir de uma interpretação que se alicerça no pensamento marxista.

Várias temáticas abordadas pelo documento foram objeto de manifestações dos participantes, tais como religiosidade de matriz africana, violência e encarceramento, feminismo e racismo, mercado e condições de trabalho, juventude negra e a atuação partidária na luta contra o racismo.

Neste particular, foram feitas referências às lideranças comunistas negras que, ao longo dos anos, foram consolidando o compromisso do PCdoB nesta frente, com destaque à obra do historiador Clóvis Moura.

A avaliação de todos os presentes foi de que, neste 01 de julho, o PCdoB Alegrete fez uma importante atividade, que se soma à indispensável luta pela afirmação de uma sociedade livre do racismo e de todas as formas de discriminação, opressão e exploração.