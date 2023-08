Representação de Alegrete esteve presente na etapa Fronteira do projeto Rotas da Inovação

No dia 8, o prefeito Márcio Amaral, acompanhado da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, e do diretor de Inovação do Município, Alex de Souza, marcou presença em um evento de grande relevância para a promoção da inovação no estado. O encontro ocorreu no auditório da Unimed Região da Fronteira, em Santana do Livramento, e faz parte do projeto Rotas da Inovação, desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

O projeto Rotas da Inovação tem como objetivo percorrer as diferentes regiões do estado, reunindo autoridades, lideranças do ecossistema de inovação, representantes do setor privado, sociedade civil organizada e acadêmicos para avaliar as ações desenvolvidas a partir dos programas da Sict e traçar novas estratégias para impulsionar a inovação, ciência e tecnologia no Rio Grande do Sul.

O evento teve início às 8h30 e se estendeu até às 13h, reunindo diversos participantes interessados em contribuir para o fortalecimento da inovação na região. A programação foi diversificada e enriquecedora, contando com apresentações da Sict e de parceiros estratégicos. Um dos momentos mais destacados foi a discussão em torno do Marco Avaliativo do programa “guarda-chuva” da Sict, o Inova RS.

O prefeito Márcio Amaral enfatizou a importância da colaboração entre o governo, setor privado, sociedade civil organizada e academia na elaboração e adequação de políticas públicas voltadas para a inovação, ciência e tecnologia. A reunião representa um passo significativo para fortalecer o ecossistema de inovação no estado e impulsionar o desenvolvimento econômico por meio da criatividade e do empreendedorismo.

Dentre os parceiros do projeto Rotas da Inovação estão instituições de grande relevância, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o Badesul, o Conselho de Inovação e Tecnologia da Federação das Indústrias do RS (Citec/Fiergs), a Federasul e a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp).

A agenda do evento contemplou diversos momentos de aprendizado e troca de experiências. A apresentação de cases de sucesso e oportunidades de fomento à inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo ficou a cargo de representantes da Sedec/RS, Badesul e Reginp. Além disso, houve uma importante avaliação do desenvolvimento do ecossistema de inovação através do Marco Avaliativo do Inova RS, que contou com a participação da secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Simone Stülp, e gestores de inovação da região Fronteira Oeste e Campanha.

O evento Rotas da Inovação se destaca como uma iniciativa de relevância estratégica para impulsionar o crescimento econômico do estado do Rio Grande do Sul por meio da inovação, da ciência e da tecnologia. O engajamento de diversas entidades e atores relevantes nesse processo demonstra o compromisso coletivo em transformar a região em um polo de referência em inovação, contribuindo assim para o avanço tecnológico e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos gaúchos.