Descida dos Blocos, em noite atípica de verão, lotou a Venâncio no sábado de Carnaval

O evento se consolidou ao longo dos anos e já está na sua 5ª edição.

Cerca de 100 blocos realizaram a grande folia durante a primeira noite de carnaval da descida dos blocos em Alegrete e darão continuidade nas outras três, ou seja, até a próxima terça-feira.

O cenário começou a ser montado na manhã de ontem(18), e, por esse motivo, parte da Venâncio Aires ficará bloqueada até a manhã de quarta.

Na primeira noite, que estava com a temperatura atípica para o período do ano, pois mais parecia uma noite de inverno com 15ºC, o ambiente foi aquecido pela presença das baterias da escolas de samba de Alegrete. A apresentação no sábado ficou por conta de Acadêmicos do Por do Sol e Nós os Ritmistas, já neste domingo será a MICA e posteriormente Canudos e Imperatriz da Praça Nova.

O local foi de festa em família, com muitas fantasias alegres como no flagrante da repórter Gisele Luz, que registrou Sônia, Tanise, Júlia e Daniel.

Já o vendedor ambulante Ronaldo Silva pontuou que está trabalhando pela primeira vez na Descida dos Blocos, porém, com uma grande expectativa.

O casal Jerusa e Jean Carlos Belmonte destacou que esse, está sendo o evento mais encorpado pós pandemia, e que apostam que serão coroados com uma grande festa.

Mariane que faz parte da Mocidade Independente Cidade Alta, acrescentou que acompanha todas as edições e aprova a descida dos blocos.

O evento é promovido por Maysa Moreira e Diego Fagundes que contam com apoio dos comerciantes da cidade e da Prefeitura no fechamento da via. Segundo informações do sargento Moreira da Brigada Militar, a estimativa e de aproximadamente dois mil foliões na primeira noite.

Já o desfile das escolas de samba será fora de época, dias 3 e 4 de março.